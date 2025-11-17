بميزات جديدة .. إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

أعلنت GoBoult (المعروفة سابقًا باسم Boult عن إضافة جديدة إلى مجموعتها من أنظمة الصوت الفاخرة، موستانج ثاندر وأوضحت الشركة أن هذا الطراز يُكمل تعاونها مع علامة موستانج التجارية، ويُقدم تصميمًا جديدًا، بالإضافة إلى عمر بطارية طويل وصوت أفضل مع بعض الميزات مثل مُشغلات 40 مم وإضاءة ديناميكية، يهدف الإصدار الجديد إلى تعزيز مكانة GoBoult في مجال أنظمة الصوت إليك أهم مواصفات السماعة وميزاتها وسعرها.

سماعة GoBoult Mustang Thunder

مواصفات وميزات سماعة GoBoult Mustang Thunder

صُممت موستانج ثاندر لتجمع بين تصميم موستانج المميز وضبط GoBoult عالي الأداء. وهي مزودة بمحركات جهير 40 مم مصممة لتوفير صوت أعمق وأكثر غامرة.

توفر سماعات الرأس ما يصل إلى 70 ساعة من التشغيل، وتدعم الشحن السريع، ما يوفر حوالي 10 ساعات من الاستخدام بشحن سريع لمدة 10 دقائق. تشمل الميزات الإضافية إلغاء الضوضاء البيئية لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا، ووضع زمن انتقال منخفض مناسب للألعاب والبث المباشر، وبلوتوث 5.4 مع دعم SBC وAAC، ومقاومة للماء بمعيار IPX5.