أطلقت شركة سوني للتو سماعات رأس لاسلكية جديدة للألعاب . تتميز سماعة Inzone H9 II بميزات متطورة، إلى جانب خاصية إلغاء الضوضاء، وعمر بطارية طويل، وبرامج تشغيل صوتية متطورة. إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

سماعات الألعاب اللاسلكية Sony Inzone H9 II



للتذكير، أُعلن عن سماعات الألعاب اللاسلكية Sony Inzone H9 II لعشاق الألعاب.. مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية Inzone H9 II من سوني



لأول مرة في السوق العالمية، وأخيرًا تُطرح في الهند. من أبرز مميزاتها محركات الصوت المتميزة بقياس 30 مم،كما تتميز هذه السماعات بتقنية Sony 360 Reality Audio وصوت محيطي افتراضي 7.1 لتجربة غامرة. كما تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ووضعًا شفافًا.

سماعات الألعاب سوني Inzone H9 II



سماعات الألعاب سوني Inzone H9 II



بينما تتصل هذه السماعات لاسلكيًا عبر البلوتوث و2.4 جيجاهرتز عبر دونجل USB-C، يمكن تشغيلها أيضًا سلكيًا بفضل منفذ AUX. بشحنة واحدة كاملة، تضمن سماعات سوني Inzone H9 II عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. شحن سريع لمدة 5 دقائق يوفر ساعة كاملة من تشغيل الصوت، تتميز هذه السماعات بميكروفون يدعم خاصية تصفية الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة أثناء اللعب.

ميزات سماعات سوني Inzone H9 II

من الميزات البارزة الأخرى وزن السماعات الخفيف (بدون ميكروفون)، وزر كتم الصوت المخصص، وعناصر التحكم في مستوى الصوت، وأنماط صوت قابلة للتخصيص لألعاب مثل Valorant (مُصممة بالتعاون مع Fnatic)، ودعم تقنية Bluetooth LE. طرحت سوني سماعات الألعاب اللاسلكية Inzone H9 II في السوق الهندية بلونين، الأسود والأبيض. ستتوفر بسعر 28,990 روبية هندية ابتداءً من 22 نوفمبر 2025.