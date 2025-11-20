البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات مباشرة مع كل من بوتين وزيلنسكي من أجل إنهاء الحرب

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أجرى محادثات مباشرة مع كل من بوتين وزيلنسكي من أجل إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال البيت الأبيض:" الرئيس ترامب محبط من طرفي الحرب في أوكرانيا، والمحادثات مستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس ترامب يدعم الخطة المقدمة للسلام".

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب أوضح منذ البداية حتى خلال حملته الانتخابية أنه يريد أن تنتهي حرب أوكرانيا".

وتابع البيت الأبيض:" نعتقد أن السلام الذي حققناه في الشرق الأوسط يمكن أن نحققه في أوكرانيا".



وأكمل البيت الأبيض: “نعتقد أن خطة السلام المقترحة ستكون مقبولة لأوكرانيا وروسيا”، مضيفا:" روبيو وويتكوف ناقشا مع مسؤولين أوكرانيين خطة السلام".