آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم بعد قرار الفائدة 20-11-2025

تراجع سعر أشهر عيار ذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 20-11-2025 وذلك عقب حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة قبل قليل.

أشهر عيار يتراجع

وفقد سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا؛ نحو 10 جنيهات بعد استقرار استمر 7 أيام متصلة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم

وسجل أخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 5410 جنيهات للبيع و 5460 جنيها للشراء.

تحركات الذهب

وسجل سعر الذهب منذ بدء تعاملات مساء اليوم الخميس، استقرار استمر لمدة أسبوع بعد تراجع على مدار الأسابيع القلائل الماضية.

خلال الأسابيع الماضية فقد الذهب ما بين 300 حتى 500 جنيه على الأقل في الجرام وبمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 5420 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 5410 جنيه للبيع و 5460 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيه للبيع و 4680 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3606 جنيه للبيع و 3640 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو4071 دولار للبيع و 4072 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة هبوطًا في كلٍّ من السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإربعاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع، والتي ينتظرها المستثمرون لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا أكبر نسبيًا، إذ تراجعت الأسعار محليًا بنحو 110 جنيهات، بينما فقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، مدفوعة بانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

رهانات الأسواق

وتراجعت رهانات الأسواق على خفض جديد للفائدة بعدما أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عدم اقتناعهم بالتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، الأمر الذي دعم الدولار وأضعف جاذبية الذهب.

وزاد هذا التوجه مع استمرار تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، والذي يضغط بدوره على النشاط الاقتصادي ويُبقي احتمالات التيسير قائمة، ما يدعم الذهب نسبيًا باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويترقّب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما حدثان رئيسيان قد يمنحان الدولار والسلع زخمًا جديدًا على المدى القريب، وتُظهر تحركات السوق أن المستثمرين يتوقعون بوادر ضعف اقتصادي، ما قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة تشديد سياسته النقدية.