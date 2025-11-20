قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
مفاجآت مهمة عن حالة الطقس غدا الجمعة .. الأرصاد توضح

محمود محسن

تتسم حالة الطقس بعدم الاستقرار في فترات مختلفة من اليوم، خاصة مع بدء ساعات الصباح الأولى التي تشهد تغيرات متسارعة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.
 

وتوضح الخرائط الجوية أن حالة الطقس غدًا ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ثم تتحول إلى مائلة للحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، بينما تسود أجواء حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وتشهد حالة الطقس صباح غد الجمعة ظاهرة خطيرة تتمثل في تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة الرابعة صباحًا وحتى التاسعة، وتؤثر على عدد من الطرق الحيوية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 20  نوفمبر 2025.

حالة الطقس اليوم الخميس 20 نوفمبر

العظمى

القاهرة  29

شرم الشيخ 30

الإسكندرية 27

مطروح 24

أسوان  33

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة اليوم الخميس

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، يتحول إلى مائل للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، ويكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ثم معتدلًا ليلًا ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد تتعرض لشبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تسجل القاهرة 29 درجة للعظمى و18 للصغرى، والإسكندرية 27 للعظمى و17 للصغرى، فيما تسجل أسوان 33 درجة للعظمى و19 للصغرى.

حالة الطقس الرطوبة درجات الحرارة الخرائط الجوية جنوب سيناء

