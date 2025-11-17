طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين 17 نوفمبر طقسًا خريفيًا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية على بعض الطرق

تشهد حالة الطقس شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص ضعيفة للأمطار

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 17 العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 العظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 15 العظمى 26

بنها: الصغرى 17 العظمى 25.

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 17 العظمى 25

وادي النطرون: الصغرى 16 العظمى 24

كفر الشيخ: الصغرى 16 العظمى 24

المنصورة: الصغرى 17 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 العظمى 25

شبين الكوم: الصغرى 16 العظمى 24

طنطا: الصغرى 15 العظمى 24.

مدن السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 17 العظمى 25

بورسعيد: الصغرى 17 العظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 15 العظمى 25

العلمين: الصغرى 15 العظمى 24

مطروح: الصغرى 14 العظمى 23

السلوم: الصغرى 13 العظمى 23

سيوة: الصغرى 12 العظمى 24.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 15 العظمى 26

السويس: الصغرى 16 العظمى 25

العريش: الصغرى 15 العظمى 25

رفح: الصغرى 15 العظمى 24.

جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 15 العظمى 25

نخل: الصغرى 13 العظمى 22

سانت كاترين: الصغرى 08 العظمى 17

الطور: الصغرى 16 العظمى 25

طابا: الصغرى 14 العظمى 24

شرم الشيخ: الصغرى 19 العظمى 28.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 18 العظمى 27

مرسى علم: الصغرى 19 العظمى 28

شلاتين: الصغرى 20 العظمى 28

حلايب: الصغرى 21 العظمى 26

أبو رماد: الصغرى 20 العظمى 28

رأس حدربة: الصغرى 21 العظمى 27.

شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 15 العظمى 26

بني سويف: الصغرى 14 العظمى 26

المنيا: الصغرى 12 العظمى 25.

جنوب الصعيد