الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص القاهرة على توسيع آفاق التعاون مع سيول في ظل الشراكة المتنامية بين البلدين.

التجربة التنموية الكورية الرائدة

وأشاد الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية كوريا، بالتجربة التنموية الكورية الرائدة، معربًا عن تطلع مصر إلى زيادة حجم أعمال الشركات الكورية في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة.

تحقيق السلام الدائم

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم واستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما ثمّن الرئيس السيسي جهود جمهورية كوريا في الحفاظ على علاقات متوازنة وتعاونية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

واتفق الرئيسان السيسي ونظيره الكوري على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وضرورة السعي نحو تسوية سياسية شاملة لأزمات المنطقة، بما يصون مقدرات الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار.