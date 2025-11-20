الرئيس السيسي لرئيس كوريا: نشارككم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا، قائلا:" أرحب بفخامة الرئيس "لى" فى القاهرة ونتطلع إلى العمل معا لتحقيق الرخاء لشعبينا الصديقين، والبناء على ثلاثة عقود من النجاح المشترك".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا، :"اسمحوا لي قبل أن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس أن أتوجه بالتحية والتقدير لفخامة الرئيس أثناء زيارته الأولى لمصر وأيضاً على الروح والإرادة السياسية الكبيرة جداً لتطوير التعاون بين البلدين"

وتابع الرئيس السيسي:" أقول لفخامة الرئيس أننا من جانبنا، في مصر، نشارككم هذه الإرادة والاستعداد لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية، وليس فقط الشركات، وإنما أيضاً للقطاعات الكورية المختلفة للتعاون معنا في المجالات المختلفة التي تحدثنا بشأنها سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو عسكرية".

