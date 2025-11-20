قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
236 مليون دولار.. لوحة نادرة تصبح أغلى عمل فني حديث في تاريخ المزادات| ما السبب؟

بورتريه إليزابيث ليدرر
أمينة الدسوقي

سجلت لوحة نادرة للفنان النمساوي غوستاف كليمت رقما غير مسبوق بعدما بيعت مقابل 236.4 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك، لتصبح أغلى عمل للفن الحديث يباع في مزاد، وثاني أغلى قطعة فنية تباع علناً في تاريخ المزادات العالمية.

منافسة شرسة وهوية المشتري مجهولة

واستمرت عملية المزاد نحو 20 دقيقة، شهدت تنافسا بين ستة مزايدين، بينما امتنعت دار "سوذبيز" عن الكشف عن اسم المشتري الذي اقتنص اللوحة بهذا السعر التاريخي.

تفاصيل اللوحة ومسيرتها الدرامية

اللوحة، التي يبلغ طولها 1.38 متر وتحمل اسم "بورتريه إليزابيث ليدرر"، رسمها كليمت بين عامي 1914 و1916، وتُظهر إليزابيث ليدرر، الراعية الشابة للفنان، مرتدية رداءً صينياً فخماً.

وتحمل اللوحة تاريخا مضطربا، إذ سُرقت خلال الحرب العالمية الثانية وكادت تدمر في حريق، قبل أن تُستعاد عام 1948 وتعود إلى شقيقي ليدرر، بحسب صحيفة “الجارديان”.

من الحرب إلى أشهر المجموعات الفنية

احتفظ شقيق إليزابيث، إيريش ليدرر، باللوحة لعقود، إلى أن باعها عام 1983 إلى ليوناردو لودر، وريث شركة "إس تي لوذِر"، الذي ظل محتفظاً بها حتى وفاته في يونيو الماضي.

وقالت المؤرخة الفنية إيميلي براون، التي رافقت المجموعة الفنية للودر طوال أربعة عقود، إن اللوحة كانت “الجوهرة الأثمن” في مجموعته، مشيرة إلى أنه كان يحرص على تناول الغداء يومياً قربها.

أرقام قياسية في مسيرة كليمت

بيع "بورتريه إليزابيث ليدرر" يمثل رقما قياسيا جديدا لأعمال كليمت في المزادات، بعد تحطيم الرقم السابق المسجل عام 2023 عندما بيعت لوحته "السيدة ذات المروحة" بـ108 ملايين دولار.

ورغم السعر التاريخي، تبقى لوحة "سالفاتور موندي" لليوناردو دافنشي أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق، بعد أن حققت 450.3 مليون دولار عام 2017.

ما الذي يميز لوحة "بورتريه إليزابيث ليدرر"؟

وتعد بورتريه إليزابيث ليدرر" واحدة من أهم أعمال كليمت المتأخرة، وتمثل مرحلة فنية انتقالية في مسيرته، حيث تداخل الأسلوب الزخرفي المذهب الذي اشتهر به مع لمسات واقعية أكثر رقة وعمقاً.

أبرز ما يميز اللوحة

تفاصيل الوجه تكشف براعة كليمت في إبراز الملامح الدقيقة لإليزابيث، مع نظرة تجمع بين الخجل والقوة.

التكوين واللون يظهر الرداء الصيني المطرز في اللوحة بألوان حية وخطوط معقدة، ما يعكس شغف كليمت بالثقافات الشرقية، وهي سمة واضحة في أعماله المتأخرة.

البعد الشخصي كانت عائلة ليدرر من أبرز رعاة كليمت، ما يفسر الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه للفكرة واللون والملمس في هذا البورتريه.

القيمة التاريخية نجاتها من الحرب العالمية الثانية ومن محاولات التهريب والدمار تضيف طبقة أخرى من الرمزية، ما جعلها قطعة فنية ذات وزن تاريخي وثقافي نادر.

بهذه العناصر، أصبحت اللوحة ليست مجرد عمل فني، بل وثيقة بصرية تحكي قصة حقبة كاملة، وتختصر روح فيينا في بدايات القرن العشرين، حيث ازدهرت الفن والحداثة والتجريب.

غوستاف كليمت ثاني أغلى قطعة فنية المزادات العالمية بورتريه إليزابيث ليدرر أعمال كليمت

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
