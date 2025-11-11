قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

صورة الساعة
صورة الساعة
أحمد العيسوي

تعود مرة أخرى ساعة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى واجهة الأحداث، لتحكي قصة رمز من رموز التاريخ العربي الحديث. فبعد أشهر قليلة من بيع ساعة أخرى له في مزاد عالمي، ها هي ساعة جديدة تخص "ناصر" تقتحم عالم المزادات الدولية، حاملةً معها ذكريات أيام خالدة وأسرار عصر كامل.

قصة الهدية الثمينة

في العاصمة السويسرية جنيف، بيعت ساعة الرئيس جمال عبد الناصر بمبلغ 80 ألف فرنك سويسري ( أي ما يعادل حوالي 100 ألف دولار ) في دار فيليبس للمزادات. ليست مجرد ساعة عادية، بل هي تحفة فنية نادرة من طراز رولكس داي-ديت، مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً. وراء هذه القطعة الثمينة قصة إنسانية جميلة، إذ كانت هدية من الوزير الكويتي الراحل، فهد السالم الصباح، إلى الزعيم المصري، لتظل رفيقته لسنوات طويلة.

رحلة الساعة عبر الأجيال

وكشفت دار المزادات عن الرحلة الإنسانية التي قامت بها الساعة عبر الزمن. فبعد أن استخدمها عبد الناصر لسنوات عديدة، أهداها في أواخر الستينيات إلى البطل الأولمبي المصري، صلاح الدسوقي ششتاوي، مبارز مصر الذي حمل علمها في أولمبياد 1948 و1952، وتقلد رئاسة النادي الأهلي فيما بعد. وبعد رحيل الدسوقي عام 2011، انتقلت الساعة إلى حفيده، الذي قرر أن يعهد بها إلى دار فيليبس لتبيع هذه "القطعة التي تمثل شهادة حية على التاريخ والتغيير".

ساعات تروي تاريخاً

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مقتنيات عبد الناصر في المزادات العالمية. ففي ديسمبر الماضي، بيعت ساعة أخرى له في دار سوذبيز بنيويورك بمبلغ مذهل بلغ 840 ألف دولار. وكشف حفيده، جمال خالد عبد الناصر، عن القصة العائلية خلف هذه القطعة، موضحاً أن جدته، تحية كاظم، أهدت الساعة لوالده خالد، الذي سلمها بدوره لجمال قبل رحيله عام 2011، مما حافظ على القيمة الرمزية للساعة داخل العائلة.

لماذا هذا الاهتمام العالمي؟

وبحسب خبراء المزادات، فإن الاهتمام المتزايد بمقتنيات الشخصيات التاريخية العربية يعكس القيمة الرمزية والتاريخية الكبيرة لهذه القطع. خصوصاً عندما تكون مرتبطة برموز تركوا بصمات واضحة في التاريخ الحديث مثل جمال عبد الناصر. فكل قطعة من هذه المقتنيات لا تمثل قيمة مادية فحسب، بل تحمل روح عصر، وذاكرة أمة، وقصة شعب.
 

وهكذا تتحول ساعة الزعيم الراحل من مجرد أداة لقياس الوقت إلى شاهد حي على التاريخ، تحكي قصة رجل وقصة أمة. إنها ليست معادن ثمينة فحسب، بل هي ذاكرة تتجسد في قطع مادية، تنتقل بين الأجيال والأيدي، حاملةً معها روح عصر من الصعب أن يعود، لكن من الجميل أن يظل حياً في قلوب الناس وذاكرتهم.

 

جمال عبد الناصر ساعة جنيف رولكس الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

بالصور

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد