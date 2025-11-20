دا ربع محترف | شوبير يدخل على خط أزمة حسام حسن مع مصطفى محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي خلاف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مع مهاجم نانت اللاعب المحترف مصطفى محمد، بعد تصريحات حسام حسن بشأن مصطفي محمد، والتي وصفه فيها بـ"الربع محترف".



وكتب شوبير : لو فيه خلافات مكنش هييجي المنتخب"، وأن حسام حسن قام باستدعاء مصطفى محمد بصورة أساسية، وأنه الأقرب لقيادة هجوم المنتخب في أمم إفريقيا.

وتابع أحمد شوبير : ''الشخص البارز داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قال لو زي ما الناس بتقول فيه خلافات بين حسام حسن ومصطفى محمد مكنش هييجي المنتخب، لكنه بيتم استدعاؤه وفي الفترة الأخيرة بيشارك بصورة أساسية، كمان مصطفى محمد هو الأقرب لقيادة هجوم المنتخب في أمم إفريقيا"

واستكمل:وعايزين نهدي الدنيا ونهيئ الأجواء الإيجابية للمنتخب قبل المشاركة في أمم أفريقيا، الناس عندها حق تنتقد التصريح وتقول وجهة نظرها إنه لم يكن موفقًا، لكن خلاص نقفل القصة ونشتغل على الجاي''



والجدير بالذكر ان قال حسام حسن في تصريحاته عقب مباراة كاب فيردي: "لا يوجد لدينا إلا 2 محترفين فقط حتى لا نخدع بعضنا البعض (عندنا 2 محترفين وربع) محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد (يعني سطر وسطر)".

وكان قد علق مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، على تصريحات حسام حسن، التي أدلى بها عقب نهاية مباراة مصر أمام نادي كاب فيردي، التي أقيمت الإثنين الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية بدولة الإمارات، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح.

ورد مصطفى محمد "إنستجرام"، بصورة له عبر حسابه أثناء عودته إلى فرنسا، مصحوبة بأغنية "كل حاجة بتعدي" لفرقة كايروكي".