بيراميدز يوضح موقف ماييلي.. و مدير التعاقدات يحسم الجدل حول بند إبراهيم عادل

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن آخر التطورات بشأن مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدًا أن عقد اللاعب ينتهي في صيف العام المقبل، وأن النادي لم يفتح باب المفاوضات معه للتجديد حتى الآن.

وأوضح بسيوني في تصريحات تلفزيونية، أن سياسة النادي تقوم على الشفافية والوضوح مع لاعبيه، معتبرًا أن موقف ماييلي مشابه لما حدث سابقًا مع محمد الشيبي، الذي جدد عقده في شهر مايو الماضي بين مباراتي صن داونز بدوري أبطال إفريقيا رغم اقتراب انتهاء عقده آنذاك.

وأضاف أن بيراميدز تعاقد مع ماييلي مقابل 500 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه وقت إبرام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا خارجية في الوقت الحالي، وأن النادي سيعقد جلسة معه قريبًا لحسم وجهته المقبلة.

وفي سياق آخر، نفى بسيوني وجود أي بند في عقد انتقال إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي يمنع عودته للعب داخل مصر، مؤكدًا عدم وجود نسبة إعادة بيع كذلك.

وقال عمرو بسيوني، مفيش أي بند يمنعه من الرجوع لنادي مصري.. ومفيش نسبة إعادة بيع.