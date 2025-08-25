إسلام عزام رئيسًا للبورصة المصرية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا للبورصة المصرية ومحمد صبري نائبًا، لمدة عام.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 "مكرر" الصادر في 25 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2812 لسنة 2025، بشأن تعيين إسلام عزام رئيسًا للبورصة المصرية.

أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2024، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يعين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام.

ويعين محمد محمد صبري حسن الشاذلي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.