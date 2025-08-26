رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025، بتعيين محمد صبري نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

تقلد محمد صبري العديد من المناصب خلال الفترة الماضية، كان آخرها مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، خلال الفترة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025، وذلك بعد عمله كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.

كان محمد صبري قد عمل بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار، قبل الانتقال للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية وذلك قبل انتقاله للعمل في البورصة المصرية، ليتدرج بعدد من المناصب وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول.

