ديني

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مقيدة؟.. علي جمعة: احذر اثنين

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان
لماذا نرتكب المعاصي في رمضان
أمل فوزي

 لماذا نرتكب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة ؟ سؤال يثير حيرة الكثير من المسلمين، الذين يقعون في الآثام ويرتكبون الخطايا في هذا الشهر رغم ما فيه من تصفيد للشياطين ، والذي كان من المترتب عليه أن نخرج جميعًا من هذا الشهر وقد فزنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ، أي أن العجيب أننا لا نزال نرتكب الذنوب بل والكبائر وهذا ما يطرح سؤال : لماذا نرتكب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة ؟، وذلك لأن هذا الشهر الفضيل فرصة لا تعوض وكنوزه ثمينة لا يُعقل التفريط فيها أيًا كانت الأسباب والظروف، من هنا يكثر البحث عن لماذا نرتكب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة لأنه يثير الفضول والعجب والأهمية.

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المعاصي التي يرتكبها الإنسان قد يكون سببها الشيطان وقد تكون من ضغط الدنيا علينا بإلحاح وشهواتها ورغباتها وقد تكون من النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبيك وليست من الشيطان وحده.

وأضاف “جمعة” في إجابته عن سؤال: ( لماذا نرتكب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة ؟)، أن الشياطين تصفد فى شهر رمضان أي تسلسل وتغلغل ولا تستطيع العمل، ومع ذلك يرتكب الناس المعاصي ولذلك فإن سبب المعصية ليس الشيطان وحده ولكن قد يكون للسببين الآخرين السابقين، فهما ليسا مقيدين في رمضان.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور ، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن ما أسباب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة ؟، أن الذي يصفد هم شياطين الجن أما شياطين الإنس فهم موجودين ولم يصفوه وهم نوعين الشيطان الذي يكون معك فقد يكون صديق السوء أو النفس البشرية التي بين جنبيك.

وأفاد “عاشور” بأن من شياطين الإنس من هو صائم ومن هم غير صائم ومنهم من يصوم وليس له من صيامه الا الجوع والعطش فتجده مؤذي ولا يتقن العمل ويغتاب الناس ويسب فلان وفلان ، وهناك من العلماء من يقول إن الشياطين تصفد لمن كان صومه صحيحا ويؤدي الصلاة في وقتها ويقيم الليل بنفس مطمئنة ابتغاء مرضات الله ولا يسب أو يرتكب المعاصي .

تصفيد الشياطين في رمضان

وبين الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن عدم وجود شياطين وجن في شهر رمضان اختلف فيها العلماء على قولين الأول أن "جميع الشياطين والجن تسلسل في رمضان، مستدلين بظاهر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «وتسلسل فيه الشياطين».

وأشار إلى أن هذا الفريق يرى بأن جميع الذنوب والمعاصي التي قد يفعلها المسلمون في شهر رمضان سببها النفس الأمارة بالسوء وليست من فعل الشياطين، منوهًا بأن الرأي الثاني يرى أن “ليس جميع الشياطين تسلسل في شهر رمضان وإنما مردة الجن فقط هي من تصفد”.

واستدلوا برواية الإمام أحمد ابن حنبل لحديث رسول الله «تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين»، مشيراً إلى أن هذا الفريق ذهب لوجود بعض الشياطين في شهر رمضان لتبرير أفعال المسلمين الذين يفعلون الذنوب والمعاصي في هذا الشهر الكريم، مرجحًا الرأي الأول بأن جميع الشياطين تصفد في رمضان إكراما من الله تعالى لعباده في هذا الشهر الفضيل، وأن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلها العباد هي من تأثير النفس الأمارة بالسوء عليهم.

شرح حديث صفدت الشياطين

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه فيما رواه البخاري، و مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

ونوه «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف ، بأن معنى (صفدت الشياطين ) : قيدت، وجاء في شرح الحديث، أنه كما فضل الله بعض البشر على بعض، فإنه فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، فإنه تعالى فضل – أيضا- بعض الأزمنة على بعض.

واستشهد بما قال تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ » الآية 185 من سورة البقرة ، وقال تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ» الآية 3 من سورة الدخان، وقال تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)» من سورة القدر.

وأضاف أن المكان يشرف ويفضل عادة بما يحل فيه من فضائل وخيرات، ويهبط ويحقر بما يقع فيه من شر وسوءات، كذلك الزمان يعظم بما يقع فيه من عظائم الأمور، ويقل شأنًا بما يقع فيه من محقراتها، فالمكان والزمان ظرفان لما يقع فيهما، ففضل شهر رمضان شرف بإنزال القرآن فيه، وبتشريع عبادة فيه، هي أشبه بعبادة الملائكة، وهي الصوم والإمساك عن الطعام والشراب وكف الشهوات.

وتابع: فإذا أضفنا إلى ذلك فتح أبواب رحمة الرحمن، وزيادة فضله وإكرامه للصائمين، رأينا الفضل الواسع الذي يتفضل الله به على عباده في شهر رمضان، فضل تمكين من العبادة، وتيسير لأدائها، وإبعاد لمعوقاتها، وفضل حصار للمحرمات، وتضييق لمسالكها، وتغليق لمنافذها، وحبس لوسوستها وتزيينها وإغوائها، يتمثل ذلك في فتح أبواب الجنة، وغلق أبواب النار.

واستطرد: وسلسلة الشياطين، ثم التفضل بالإثابة على القليل كثيرًا، والتفضل بالعفو والتسامح والغفران للهفوات "من تطوع بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه"، وما يستفاد من الحديث ثلاثة أمور أولها فضل شهر رمضان على سائر الشهور الهجرية الأخرى، وثانيها أن فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وثالثها تسد فيه نوافذ الشر، وتضيق فيه طرق المعصية.

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

