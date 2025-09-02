سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. شهد سعر الذهب تراجعًا في نهاية تعاملات أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025 بنحو 5 جنيهات، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4715 جنيهًا للبيع، 4690 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات عند مستوى 5388.5 جنيه للبيع، 5360 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 4939.5 جنيه للبيع، 4913.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات نحو 4715 جنيهًا للبيع، 4690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية مساء أمس الاثنين ليسجل نحو 4041.5 جني للبيع، 4020 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 3143.25 جنيه للبيع، 3126.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية نحو 2694.25 جنيه للبيع، 2680 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 2020.75 جنيه للبيع، 2010 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ظل سعر الجنيه الذهب مستقرًا عند مستوى 37720 جنيهًا للبيع، 37520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت سعر أوقية الذهب في نهاية تعاملات أمس نحو 3470.3 دولار للبيع، و3470.01 دولار للشراء.