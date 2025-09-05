تأشيرة العمرة مباشر.. خطوات الحصول عليها بسهولة عبر الموبايل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون الراغبين في أداء نسك العمرة 2025، عن كيفية التقديم على العمرة بشكل مباشر، والذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تحمل اسم نسك عمرة، تتيح للراغبين من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وإنهاء جميع الإجراءات المرتبطة بالرحلة عبر منصة رقمية موحدة.

خطوات تنزيل نسك عمرة للحصول على تأشيرة العمرة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لرفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الخدمة الجديدة تتيح للمعتمرين اختيار باقات متكاملة أو خدمات منفصلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والتأمين الصحي، مع إمكانية تصميم الباقات وفق متطلباتهم.

كما تدعم المنصة سبع لغات مختلفة وتتكامل مع الأنظمة الحكومية المعنية، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

وتعتمد نسك عمرة على خيارات دفع إلكترونية آمنة ومتنوعة، تسمح للمعتمر بإتمام جميع الإجراءات بدءا من التسجيل وحتى استلام تأشيرة الدخول بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني.

خطوات التقديم لمنصة نسك عمرة

التسجيل على المنصة: الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك والضغط على خيار التقديم على التأشيرة. تحديد الجنسية: اختيار الدولة وتحديد نوع التقديم سواء عبر التأشيرة الإلكترونية المباشرة أو من خلال باقة متكاملة. إدخال البيانات: تسجيل البيانات الشخصية الأساسية بشكل دقيق. اختيار الباقة: في حال الرغبة بالحجز عبر باقة، يتم اختيار مزود خدمة معتمد وتحديد نوع الباقة المناسبة. رفع المستندات المطلوبة: جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صورة شخصية بخلفية بيضاء، شهادة التطعيمات المعتمدة مثل تطعيم الحمى الشوكية، بالإضافة إلى تذكرة عودة مؤكدة وحجز فندقي أو باقة إقامة، وتأمين صحي يغطي فترة الإقامة. دفع الرسوم: سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا باستخدام البطاقات البنكية المعتمدة. استلام التأشيرة: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، ترسل التأشيرة إلى البريد الإلكتروني المسجل.

وتوضح وزارة الحج والعمرة أن نسك عمرة تمثل خيارا مبتكرا للراغبين في أداء العمرة بجانب الطرق التقليدية عبر الوكلاء المعتمدين في بلدانهم، الذين يمكن التعرف عليهم أيضا من خلال المنصة.

وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرة تسعى إلى استضافة أكبر عدد من المسلمين وتقديم خدمات متطورة تسهل عليهم أداء المناسك بأجواء ميسرة وتجربة استثنائية.

