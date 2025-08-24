إجراء القرعة العلنية على 65 رحلة عمرة مجانية للعاملين بقطاعي التربية والتعليم والأزهر

أُجريت اليوم القرعة العلنية لاختيار ٦٥ معلمًا ومعلمة من العاملين بقطاعي التربية والتعليم والتعليم الأزهري بالوادي الجديد بمختلف المراكز والإدارات، للفوز برحلات عمرة مقدمة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وشركاء التنمية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتقديرًا لدور المعلم وعطائه في بناء الأجيال.

وذلك برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وبحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

جدير بالذكر أنه تم تحديد أعداد الفائزين بكل إدارة تعليمية وفقًا للضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة للاختيار، بناءً على أعداد المدارس ونسب المعلمين بكل إدارة بما يضمن عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين جميع الإدارات.