الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إهداء ثلاث رحلات عمرة للمعلمين والمعلمات المكرمين خلال حفل تكريم المعلمين المثاليين بمحافظة الإسماعيلية، الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، وذلك تقديراً لدورهم البارز في الارتقاء بالعملية التعليمية وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.

دعم المعلمين ماديا ومعنويا

وأكد الزناتي أن النقابة تحرص على دعم المعلمين مادياً ومعنوياً من خلال برامج التكريم، وتوفير المبادرات التي تعزز مكانتهم وتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، مشيراً إلى أن المعلم يظل الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، شهدا، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المعلمين والمعلمات المثاليين والمتميزين لعام 2025 بمحافظة الإسماعيلية، الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات.