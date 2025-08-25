الوادي الجديد.. 10 مدارس تتأهل للتصفيات النهائية في جائزة التميز للمساواة بين الجنسين.. و65 معلما يفوزون برحلات عمرة مجانية

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتائج مسابقة جائزة التميز للمؤسسات التعليمية في المساواة بين الجنسين، والتي جرى تنظيمها على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد ووحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وذلك تعزيزا لمبادئ المساواة بين الطلاب والطالبات، وترسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص داخل المدارس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسابقة هدفت إلى دعم المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق ممارسات تعزز مبادئ المساواة بين الطلاب والطالبات، وترسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص داخل المدارس.

وأسفرت النتائج عن تأهل 10 مدارس لتمثيل المحافظة والمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "دياب" أن المدارس المتأهلة أظهرت التزامًا واضحًا بمعايير التميز التي شملت نشر ثقافة المساواة، وتمكين الفتيات في الأنشطة التعليمية والرياضية، بجانب تعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية، وهو ما يعكس دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، مشيدًا بالدور الفعال للمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية في دعم هذه الجهود.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه التهنئة للمدارس الفائزة، متمنيًا لها التوفيق في التصفيات النهائية، مؤكدًا أن تعليم الوادي الجديد سيواصل العمل على ترسيخ قيم المساواة والعدالة داخل المؤسسات التعليمية.

إجراء القرعة العلنية على 65 رحلة عمرة مجانية للعاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والأزهري

أُجريت اليوم القرعة العلنية لاختيار 65 معلمًا ومعلمة من العاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والتعليم الأزهري بمختلف المراكز والإدارات، للفوز برحلات عمرة مقدمة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وشركاء التنمية بالمحافظة، وذلك برئاسة المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.