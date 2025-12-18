مصرع مسنة إثر انهيار منزل مجاور لها بقرية الرزيقات في أسيوط

لقيت مسنة مصرعها إثر انهيار منزل مجاور لمنزلها بقرية الرزيقات التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

انهيار منزل بقرية الرزيقات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بقرية الرزيقات التابعة للوحدة المحلية لقرية الشامية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة ساحل سليم وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار منزل قديم مملوك للمدعو “عباس. م”، ما أسفر عن مصرع المسنة "حكمة. ب "، 80 عامًا، والمقيمة بالمنزل المجاور للمنزل المنهار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.