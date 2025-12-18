أثناء أعمال الترميم .. مصرع عامل انهار عليه حائط منزل بأسيوط

لقي عامل مصرعه أثناء قيامه بأعمال ترميم حائط بمنزل بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

انهيار حائط منزل على عامل



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغا بانهيار حائط منزل على عامل أثناء أعمال الترميم مما أدى إلى وفاته.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنهيار حائط في منزل ملك " فكري . ر . س " أثناء أعمال الترميم مما أسفر عن مصرع " مكرم . ت . س"48 عاما ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي.



وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.