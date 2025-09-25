سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 25 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. تشهد أسعار الذهب الآن تذبذبًا في نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-9-2025 بالصاغة المصرية، مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب الآن

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيهًا على الأقل من قيمته في محلات الصاغة في ختام تداولات اليوم.

تحرك سعر الذهب

قبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة، معوضًا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد بمقدار جاوز 300 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5040 جنيها في المتوسط.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5020 جنيه للبيع و 5040 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3346 جنيه للبيع و 3360 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3730 دولار للبيع و 3731 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.16 ألف جنيه للبيع و 40.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار على نحو طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها "تدعم بشكل كامل" قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، أن "هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد أمس الأول الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.