سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 وصل 5080 جنيها

يبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم الذهب في مصر الموافق السبت 27 سبتمبر 2025، والذي بال المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم



وذلك في ظل استمرار المعدن الأصفر كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة سواء محليا أو عالميا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدفع المستثمرين والأفراد إلى اعتبار الذهب الملاذ الآمن.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية



عيار 24: بيع 5806 جنيه – شراء 5783 جنيه.

عيار 22: بيع 5322 جنيه – شراء 5301 جنيه.

عيار 21: بيع 5080 جنيه – شراء 5060 جنيه.

عيار 18: بيع 4354 جنيه – شراء 4337 جنيه.

عيار 14: بيع 3387 جنيه – شراء 3373 جنيه.

عيار 12: بيع 2903 جنيه – شراء 2891 جنيه.

الأونصة: بيع 180578 جنيه – شراء 179867 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 40640 جنيه – شراء 40480 جنيه.

الأونصة بالدولار: 3760.41 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: بيع 5783 جنيه – شراء 5760 جنيه.

عيار 22: بيع 5301 جنيه – شراء 5280 جنيه.

عيار 21: بيع 5060 جنيه – شراء 5040 جنيه.

عيار 18: بيع 4337 جنيه – شراء 4320 جنيه.

عيار 14: بيع 3373 جنيه – شراء 3360 جنيه.

عيار 12: بيع 2891 جنيه – شراء 2880 جنيه.

الأونصة: بيع 179867 جنيه – شراء 179156 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 40480 جنيه – شراء 40320 جنيه.

الأونصة بالدولار: 3742.90 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا



عيار 21 الأكثر إقبالا لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة.

عيار 24 الأعلى نقاء وسعرا.

عيار 18 يشتهر بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة للشباب.

أعيرة 14 و12 تناسب المشغولات خفيفة الوزن.

السبائك والجنيهات الذهبية تظل الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن ادخار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

ترتبط الأسعار بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حركة الأونصة في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه المؤشرات ينعكس فورا على السوق المحلية.

المصنعية ورسوم الدمغة

إلى جانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف مصنعية بين 20 و80 جنيها حسب العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم دمغة ثابتة، مع العلم أن المصنعية غير قابلة للاسترداد عند إعادة البيع.

الذهب بين الزينة والادخار

يمثل الذهب وسيلة مزدوجة بين الزينة والادخار، حيث يحافظ على قيمته لفترات طويلة، خاصة في عياري 21 و24.

ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية عالميا، يظل الذهب الملاذ الآمن لحماية المدخرات من تقلبات الأسواق.