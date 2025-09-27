قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس /الجمعة/ عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).


وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.


وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.
وأظهرت البيانات استقرار التضخم الأساسي السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند 2.9% في أغسطس، مقارنة بتوقعات بارتفاعه إلى 3%، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف استمرار ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد عالمي.


كما تلقى الذهب دعما من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة رسوم جمركية جديدة، أبرزها فرض رسم 100% على جميع واردات الأدوية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.


ورغم هذه العوامل الداعمة، واجه الذهب ضغوطا خلال الأسبوع مع تنامي الشكوك حول مسار أسعار الفائدة وتعافي الدولار في بعض الجلسات. 


وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات، بينما تحسنت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، في وقت أطلق فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تصريحات حذرة حول مخاطر التضخم المستمر وضعف سوق العمل.


وأشار محللو بنك ING إلى أن الذهب حقق منذ مطلع 2025 مكاسب تقترب من 43%، بدعم من ضعف الدولار ومشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والتوترات الجيوسياسية. 


وارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة بأكثر من 12.8 مليون أوقية هذا العام لتصل إلى 96.2 مليون أوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.


وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين الفوري 1.3% إلى 1,549.95 دولارً للأوقية، وزادت الفضة الفورية 0.5% إلى 45.36 دولار للأوقية. 


أما في المعادن الصناعية، فتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.5% إلى 10,207.70 دولار للطن، بينما هبطت عقود النحاس في كومكس 0.3% إلى 4.7438 دولار للرطل.
 

الذهب أسعار الذهب المعادن الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

ترشيحاتنا

الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي

وزير الأوقاف ينعى خطيب مسجد التنعيم بالمحلة .. "رحل قبل ساعات من زفافه"

العقيقة

هل يجب توزيع لحم العقيقة مطبوخة أم تجوز نيئة؟ .. أمين الفتوى يوضح

هل يكره أكل الكرشة والممبار

هل يكره أكل الكرشة والممبار؟.. اعرف الحكم الشرعى

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد