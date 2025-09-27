الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس /الجمعة/ عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).



وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.



وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.

وأظهرت البيانات استقرار التضخم الأساسي السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند 2.9% في أغسطس، مقارنة بتوقعات بارتفاعه إلى 3%، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف استمرار ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد عالمي.



كما تلقى الذهب دعما من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة رسوم جمركية جديدة، أبرزها فرض رسم 100% على جميع واردات الأدوية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.



ورغم هذه العوامل الداعمة، واجه الذهب ضغوطا خلال الأسبوع مع تنامي الشكوك حول مسار أسعار الفائدة وتعافي الدولار في بعض الجلسات.



وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات، بينما تحسنت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، في وقت أطلق فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تصريحات حذرة حول مخاطر التضخم المستمر وضعف سوق العمل.



وأشار محللو بنك ING إلى أن الذهب حقق منذ مطلع 2025 مكاسب تقترب من 43%، بدعم من ضعف الدولار ومشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والتوترات الجيوسياسية.



وارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة بأكثر من 12.8 مليون أوقية هذا العام لتصل إلى 96.2 مليون أوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.



وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين الفوري 1.3% إلى 1,549.95 دولارً للأوقية، وزادت الفضة الفورية 0.5% إلى 45.36 دولار للأوقية.



أما في المعادن الصناعية، فتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.5% إلى 10,207.70 دولار للطن، بينما هبطت عقود النحاس في كومكس 0.3% إلى 4.7438 دولار للرطل.

