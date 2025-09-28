قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم

رباب الهواري

استهل منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، مشواره في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي بالخسارة أمام منتخب اليابان بنتيجة (0-2)، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للمنافس الآسيوي، خصوصًا على المستوى البدني والسرعات.

هدف مبكر من ركلة جزاء يعقد مهمة الفراعنة

افتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد خطأ دفاعي ارتكبه سيف سفاجا داخل منطقة الجزاء، لينجح اليابانيون في تحويلها لهدف التقدم.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، أضاف المنتخب الياباني الهدف الثاني بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس أحمد وهب من التصدي لها، لتتعقد مهمة الفراعنة في العودة إلى اللقاء.

أسامة نبيه اعتمد خطة 4-3-3

دخل منتخب مصر المباراة بخطة 4-3-3 لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع امتلاك المنتخب الياباني لعناصر سريعة قادرة على الاختراق من الأطراف.

واعتمد نبيه على الثنائي المحترف تيبو جبريال وسليم طلب في التشكيل الأساسي، أملًا في إحداث الفارق هجوميًا، إلا أن السيطرة كانت أغلب الوقت لصالح المنتخب الياباني.

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: سيف سفاجا – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

خط الوسط: تيبو جبريال – سليم طلب – أحمد كاباكا

خط الهجوم: محمد عبد الله – حامد عبد الله – أحمد نايل

فرصة التعويض ما زالت قائمة

رغم الخسارة، لم يفقد منتخب مصر الأمل في التأهل، إذ ما زالت لديه مباراتان في دور المجموعات:

أمام نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل

أمام تشيلي (صاحبة الأرض)

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

