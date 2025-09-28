منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم

استهل منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، مشواره في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي بالخسارة أمام منتخب اليابان بنتيجة (0-2)، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للمنافس الآسيوي، خصوصًا على المستوى البدني والسرعات.

هدف مبكر من ركلة جزاء يعقد مهمة الفراعنة

افتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد خطأ دفاعي ارتكبه سيف سفاجا داخل منطقة الجزاء، لينجح اليابانيون في تحويلها لهدف التقدم.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، أضاف المنتخب الياباني الهدف الثاني بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس أحمد وهب من التصدي لها، لتتعقد مهمة الفراعنة في العودة إلى اللقاء.

أسامة نبيه اعتمد خطة 4-3-3

دخل منتخب مصر المباراة بخطة 4-3-3 لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع امتلاك المنتخب الياباني لعناصر سريعة قادرة على الاختراق من الأطراف.

واعتمد نبيه على الثنائي المحترف تيبو جبريال وسليم طلب في التشكيل الأساسي، أملًا في إحداث الفارق هجوميًا، إلا أن السيطرة كانت أغلب الوقت لصالح المنتخب الياباني.

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: سيف سفاجا – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

خط الوسط: تيبو جبريال – سليم طلب – أحمد كاباكا

خط الهجوم: محمد عبد الله – حامد عبد الله – أحمد نايل

فرصة التعويض ما زالت قائمة

رغم الخسارة، لم يفقد منتخب مصر الأمل في التأهل، إذ ما زالت لديه مباراتان في دور المجموعات:

أمام نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل

أمام تشيلي (صاحبة الأرض)

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.