قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الضمير لا يتجزأ.. رسالة «أبو شقة» عن النيابة والقضاء والمحاماة | فيديو

محمد بهاء أبو شقة
محمد بهاء أبو شقة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي: "إن أي عطاء في أي قضية تولّيت الدفاع فيها، سواء في مصر أو خارجها، فالفصل كله لله في نجاحي أو توفيقي في تلك القضية، ولابد أن يدرك صاحب أي مهارة أنه إذا ظن للحظة أن مهارته هي التي أدت إلى النتيجة، فقد بدأ طريق الضياع والانهيار".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة «الحياة»، قائلاً: "سواء في عملي السابق بالنيابة العامة أو في عملي الحالي بالمحاماة، فلا مبرر لأي نجاح إلا أنه مرآة صدق بأن الأمر كله بيد الله".

وتحدث أبو شقة عن بعض القضايا الشهيرة التي تولّى التحقيق فيها أثناء وجوده في النيابة العامة، مستطردًا: "سواء في النيابة أو المحاماة فإن الضمير لا يتجزأ؛ فضمير المحقق هو ضمير القاضي وهو ضمير المحامي، والحقيقة واحدة ولكن لها زوايا رؤية مختلفة. فالمحقق يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة المنشودة، سواء بإثبات التهمة أو نفيها. فإذا توافرت الأدلة الكافية على ارتكاب شخص للجريمة يحيله إلى المحاكمة، وإذا لم تتوافر تحفظ القضية".

وتابع قائلاً: "القاضي يحكم في القضية وفق الأدلة المعروضة أمامه، بينما المحامي يطرح وجهة نظر الدفاع التي يستمدها من نفس الأدلة التي يطّلع عليها القاضي".

وعلى جانب آخر، تناولت الحلقة الحديث عن أسرار القضايا التي هزّت الرأي العام، في إطار قصة نجاح ملهمة وتجربة إنسانية مؤثرة عن العدالة والقانون، بالإضافة إلى لقاءاته مع كبار المحامين.

كما تطرق أبو شقة إلى مسيرته المهنية، مشيرًا إلى عدد من المقولات الهامة مثل: "المحامي لا يصطنع دليلاً ولا يصطنع واقعًا، والرحمة مبتغى الحق والعدل، والعدالة الإلهية فوق العدالة البشرية".

محمد ابو شقة المحامي القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

الكينوا

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

القولون

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

بالصور

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد