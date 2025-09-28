حملة مفبركة تستهدف ممثلة مصر في تصويت الكرة الذهبية

شهدت الساعات الأخيرة انتشار حملة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تداول تصميم “مفبرك” نُسب زورًا إلى الدكتورة إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وممثلة مصر في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025.

التصميم المزوَّر ادّعى كذبًا أن الدكتورة وضعت محمد صلاح في المركز الثالث ضمن اختياراتها، في محاولة واضحة لإثارة الجدل وتأليب الجماهير المصرية ضدها، وخلق حالة من الفتنة داخل الوسط الرياضي.

“فرانس فوتبول” تحسم الجدل

لم يتأخر الرد الرسمي على هذه المزاعم؛ حيث نشرت صحيفة "فرانس فوتبول" القائمة الحقيقية لتصويت الدكتورة إيناس مظهر، والتي جاء في صدارتها محمد صلاح في المركز الأول، متفوقًا على باقي المرشحين العالميين.

وبذلك تم دحض الادعاءات الملفقة، وتأكيد أن صوت مصر الرسمي ذهب – كما كان متوقعًا – إلى قائد المنتخب ونجم ليفربول.

دعم محمد صلاح.. موقف محسوم

أثارت هذه الحملة المشبوهة تساؤلات حول دوافعها، خاصة أن اختيار الدكتورة لصالح صلاح كان أمرًا محسومًا ولا يحتاج إلى دليل أو تبرير.

فكيف يُعقل أن تتخلى ممثلة مصر في أحد أهم الاستحقاقات الكروية عن دعم لاعب يُعد سفيرًا حقيقيًا لبلادها في الملاعب العالمية منذ سنوات؟

إن التشكيك في هذا الموقف الوطني الطبيعي يعكس محاولة متعمدة لضرب الرموز وإثارة البلبلة في الشارع الرياضي، في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف خلف نجم يُعد مصدر فخر لكل مصري.

دعوة للتأكد قبل تداول الشائعات

تأتي هذه الواقعة لتذكّر بضرورة تحرّي الدقة قبل تداول أي محتوى عبر الإنترنت، خصوصًا إذا كان يمس رموزًا وطنية أو قضايا جماهيرية.

فالحقائق لا يمكن تزويرها طويلًا، والحقيقة ظهرت سريعًا هذه المرة لتؤكد أن محمد صلاح كان وسيظل الخيار الأول لمصر في كل المحافل.