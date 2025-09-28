وزارة الرياضة تنهي أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج وتعيدها للمشاركات الدولية | فيديو

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أزمة لاعبة الشطرنج شروق وفا بدأت عقب تدوينة نشرتها عبر موقع فيسبوك تحدثت فيها عن مشكلات مالية وإدارية واجهتها خلال مشاركاتها الأفريقية والدولية، موجّهة انتقادات لاتحاد اللعبة لعدم تقديم الدعم الكافي. وأوضح الشاذلي أن الاتحاد اتخذ بحقها إجراءات إدارية وصلت إلى حد الإيقاف، وهو ما استدعى تدخل الوزارة بشكل مباشر.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الشباب والرياضة تنظر إلى اللاعبين باعتبارهم «جواهر مصر» ورموزًا تمثل الدولة في المحافل القارية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك نهجًا جديدًا في التعامل مع الأبطال الرياضيين داخل الاتحادات المختلفة، سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

كافة الإجراءات المتخذة

وأكد الشاذلي أن الوزير الدكتور أشرف صبحي تواصل مباشرة مع شروق وفا، وتم إلغاء جميع الإجراءات المتخذة ضدها، بما في ذلك قرارات الإيقاف والتحقيق، لافتًا إلى أن اتحاد الشطرنج أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه حل الأزمة بشكل كامل، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الشباب والرياضة.