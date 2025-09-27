قوى عاملة النواب: جولة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد حرصه على التواصل مع الشباب

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد حرص الرئيس على التواصل مع الشباب المصري باعتبارهم هم الأمل في بناء المستقبل وركيزة بناء الدولة الحديث بأجيال قادرة علي حمل المسئولية، فضلا عن أنها تعبر عن علاقة إنسانية ووطنية راقية بين القيادة والشباب.

وقال رئيس قوي عاملة النواب في تصريحات صحفية له في هذه الخصوص ، أن هذه الزيارة تحمل رسائل واضحة ، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى شباب مصر وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية ، أن كلمة الرئيس تمثل خريطة طريق لترسيخ دعائم الدولة وحماية الأمن القومي، وحملت رسائل حاسمة للداخل والخارج، مؤكدا أن شعب مصر فوق أي اعتبار في ظل إقليم يشهد اضطرابات وتحولات مصيرية.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إن كلمة الرئيس أكدت لـ 120 مواطن مصري أن التنمية والبناء يسيران جنبًا إلى جنب مع مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، فضلا عن إصرار الرئيس علي بناء جيش وطني قوي قادر على حماية مقدرات الشعب والتصدي للتحديات المتسارعة.

وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، أن كلمة الرئس حملت أيضا دلالات مهمة على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز الصعاب، وأن الشعب المصري هو خط الدفاع الأول للوطن، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الوعي لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.