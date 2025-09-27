قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط والشباب والرياضة والنيابة الإدارية يبحثون توسيع نطاق تجربة التصويت الإلكتروني بالانتخابات

آية الجارحي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث تطورات تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني بالانتخابات التي بدأ تطبيقها بهيئة النيابة الإدارية وتم توسيع نطاق التجربة في مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وطبقها نادي الزهور الرياضي كأول نادي في مصر يطبق المنظومة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُمتد بين جهات الدولة والذي يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضافت أن نظام التصويت الإلكتروني الذي يتم تنفيذه مع هيئة النيابة الإدارية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.

وأكدت «المشاط»، أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات الإدارة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة وصنع القرار المبني على البيانات.

وأوضحت أن إدخال التصويت الإلكتروني يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

وأضافت أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.

وأوضحت أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية ثم تطبيقها لأول مرة بإحدى الجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية العملية الانتخابية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ملف التحول الرقمي في قطاع الرياضة يحظى بدعم وتوجيهات القيادة السياسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية وتيسير الإجراءات على الأعضاء، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، حرص المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه الشكر للدكتورة رانيا المشاط، لما تقدمه الوزارة تحت قيادتها، من دعم متواصل للنيابة الإدارية كان الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة واستمراريتها.

كما توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي، لمبادرته على تطبيق المنظومة على العمليات الانتخابية للجهات والهيئات التابعة للوزارة، إيماناً منه بأهمية تعزيز المشاركة الديموقراطية بين فئات الشباب والرياضيين.

جدير بالذكر أنه تم تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، في مطلع العام الجاري، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستحدثت هيئة النيابة الإدارية برنامج نظام التصويت المميكن، وقامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).

وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني المُمَيكن، في تجربة رائدة تعكس استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إيمانًا منها بأهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

