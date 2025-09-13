ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة

نجح نادي الزمالك في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

تفاصيل مباراة الزمالك والمصري

دخل الزمالك اللقاء بقوة، وافتتح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف عمر جابر النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 64.

وشهدت الدقيقة 87 نقطة تحول بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع المصري محمد هاشم، ليستغل الزمالك الموقف ويضيف الهدف الثالث عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني.

الفارس الأبيض أعاد رسم ملامح المنافسة مبكرًا في البطولة، في حين يسعى المصري البورسعيدي لتعويض خسارته القاسية في الجولات المقبلة للحفاظ على تواجده في دائرة المنافسة.