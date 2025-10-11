وزير الري: السنغال شريك رئيسي لمصر في مجال المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجال المياه.. مشيرا إلى أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لاستمرار التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري اليوم السبت، مع وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال شيخ تيديان دايي، قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" غدا الأحد، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال، والإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأشاد الوزير بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال، والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS).

كما أكد سويلم أهمية الدورات التدريبية التي يقدمها المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) للأشقاء الأفارقة، ومنهم المتدربين من دولة السنغال الشقيقة.