أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة وجو مائل للحرارة

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخرة.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة إلى الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس ارشيفيه

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 29 19

6 أكتوبر 29 19

بنها 28 20

دمنهور 28 20

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 19

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 29 21

حالة الطقس بجنوب سيناء

طابا 26 20

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 32 24

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 18

أسيوط 29 17

سوهاج 30 19

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادي الجديد 31 21

أبو سمبل 33 22

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 35 25

المدينة 38 25

الرياض 33 22

المنامة 34 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 33 26

الكويت 36 22

دمشق 27 11

بيروت 27 22

عمان 24 15

القدس 23 16

غزة 27 22

بغداد 35 24

مسقط 31 27

صنعاء 25 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 27 19

الجزائر 26 19

الرباط 26 15

نواكشوط 33 25

بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من الشبورة في هذه الأماكن

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 13 04

إسطنبول 19 11

إسلام آباد 29 17

نيودلهى 30 20

جاكرتا 33 24

بكين 16 08

كوالالمبور 31 24

طوكيو 26 18

أثينا 22 12

روما 26 13

باريس 18 10

مدريد 23 14

برلين 14 09

لندن 17 12

مونتريال 19 09

موسكو 10 03

نيويورك 17 13

واشنطن 20 14

أديس أبابا 22 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية

