طارق خيري: هدفي التتويج ببطولة إفريقيا

‎أبدى طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الجزيرة في بطولة دوري المرتبط، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة على مستوى التجانس والانسجام بين اللاعبات.

‎وقال طارق خيري إن مباراة الجزيرة أظهرت مرونة تكتيكية كبيرة للاعبات الأهلي سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهذا الأمر يعد شيئًا إيجابيًّا قبل الدخول في المراحل الحاسمة من بطولة دوري المرتبط.‎ ‎

وأشار طارق خيري إلى أن الفريق استعاد العديد من اللاعبات، مثل نادين السلعاوي وثريا محمد ورنيم الجداوي وميرال أشرف، وهو ما يعد عاملًا إيجابيًّا للفريق قبل الدخول في المراحل الحاسمة من بطولة دوري المرتبط، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا التي تعد هدفًا للفريق هذا الموسم. ‎وأوضح طارق خيري أن هدفه الرئيسي هو التتويج ببطولة إفريقيا، مؤكدًا أنه سيصبح إيجابيًّا للغاية التتويج ببطولة إفريقيا مع فريق السيدات، بعد الفوز بها رفقة «رجال الأهلي» عام 2016. ‎ووجه طارق خيري رسالة لجماهير الأهلي قبل بطولة إفريقيا، مطالبًا الجماهير بدعم ومساندة الفريق في صالة الأمير عبد الله الفيصل خلال مراحل البطولة، كما حدث في بطولة الرجال عام 2016 من أجل التتويج باللقب.