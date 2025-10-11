تعرف على منتخب غينيا بيساو منافس المنتخب الوطني في ختام مشوار تصفيات المونديال

بعد أن ضمن التأهل بفوزه الكبير على منتخب جيبوتي (3 – 0) في الجولة التاسعة، يختتم منتخب مصر مسيرته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في العاشرة مساء غد (الأحد) عندما يستضيف منتخب غينيا بيساو على ملعب القاهرة الدولي في الجولة العاشرة بالمجموعة الأولى بصافرة الحكم الغاني دانيال لاريا.

موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يلقي الضوء على منافس "الفراعنة" ومشواره في هذه التصفيات وأبرز نجومه وتاريخ المواجهات المباشرة بين الطرفين على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الوطني في غينيا بيساو عام 1974 وانضم للاتحاد الأفريقي والدولي عام 1986.

- يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الـ 37 أفريقياً والـ 130 عالمياً وفقاً لآخر تصنيف للاتحاد الدولي برصيد 1126.81 نقطة ’ أما أفضل تصنيف في تاريخه فكان الـ 68 عالمياً في شهر نوفمبر 2016 ويناير 2017.

- حصل منتخب غينيا بيساو على 10 نقاط خلال الجولات الـ 9 السابقة وضعته في المركز الرابع في جدول الترتيب ’ بعد أن حقق انتصارين على جيبوتي (1 – 0) و(2 – 0) في الجولتين الأولى والتاسعة وتعادل في 4 مباريات مع بوركينافاسو ومصر وسيراليون (1 – 1) في الجولات الأولى والرابعة والسابعة وإثيوبيا (0 – 0) في الجولة الثالثة ’ وخسر 3 مباريات أمام سيراليون (1 – 3) بالجولة الخامسة وبوركينافاسو (1 – 2) بالجولة السادسة وإثيوبيا (0 – 1) في الجولة التاسعة.

- سجل منتخب غينيا بيساو 8 أهداف عن طريق 6 لاعبين وتلقت شباك الفريق 11 هدفاً.

- يتربع ماما بالدي جناح ستاد بريست الفرنسي على رأس قائمة هدافي منتخب غينيا بيساو في التصفيات برصيد 3 أهداف أحرزها في شباك منتخبات بوركينافاسو في الجولة الأولى ومصر في الجولة الرابعة وسيراليون في الجولة السابعة ’ يليه برصيد هدفاً واحداً جناح إيفردون السويسري ماورو رودريجيز في شباك جيبوتي بالجولة الثانية ’ تاميل مونتيرو مهاجم بورتيمونينسي البرتغالي أمام منتخب سيراليون بالجولة الخامسة ’ زيدان بانجاكي صانع ألعاب بانسيرايكوس اليوناني أمام بوركينافاسو بالجولة السادسة ’ وأخيراً ثنائي الخط الخلفي إيانو سيماو ظهير أيسر فريق بينافيل البرتغالي وفالي كاندي قلب دفاع ساسولو الإيطالي في مرمى جيبوتي بالجولة الثامنة.

- الأغلى في صفوف الفريق نوربيرتو جوميز "بيتو" مهاجم إيفرتون الإنجليزي بقيمة تصل إلى 22 مليون يورو.

- تأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في النسخ الأربع الأخير (2017 ’ 2019 ’ 2021 ’ 2023) لكنه ودع منذ الدور الأول.

- في تصفيات النسخة رقم 35 التي تقام بالمغرب أخفق في التأهل بعد أن أنهى منافسات المجموعة التاسعة ثالثاً خلف مالي وموزمبيق بحصوله على 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين و3 خسائر.

- تضم قائمة منتخب غينيا بيساو 21 لاعباً جميعهم من المحترفين بواقع 8 في البرتغالي و3 في قبرص و2 في إسبانيا ولاعب واحد في إنجلترا ’ إيطاليا ’ فرنسا ’ سكوتلندا ’ سويسرا ’ بولندا وجورجيا ومتوسط الأعمار في الفريق 26 سنة.

- التقى منتخب غينيا بيساو مع منتخب مصر مرتين ’ الأولى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون وفاز المنتخب الوطني (1 – 0) بتوقيع محمد صلاح من تمريرة عمرو السولية ’ والمرة الثانية في الجولة الرابعة لهذه التصفيات وتعادلا (1 – 1) في العاصمة ’ تقدم ماما بالدي في الدقيقة 40 وأدرك صلاح التعادل لمصر في الدقيقة 70.