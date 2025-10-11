جهاد وائل تفوز بجائزة أفضل لاعبة أمام كالارا ياوندي

فازت جهاد وائل حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة أمام كالارا ياوندي الكاميروني، التي جمعت الفريقين في افتتاح بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بمدينة الدار البيضاء في المغرب.
ونجحت جهاد وائل في التصدي لـ12 تسديدة من أصل 27 تسديدة بنسبة نجاح 44%، لتسهم بقوة في فوز الأهلي على الفريق الكاميروني بنتيجة 34 - 21 بفارق 13 هدفًا.
وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.
ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.