جهاد وائل تفوز بجائزة أفضل لاعبة أمام كالارا ياوندي

فازت جهاد وائل حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة أمام كالارا ياوندي ‏الكاميروني، التي جمعت الفريقين في افتتاح بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بمدينة الدار البيضاء في المغرب‎.‎

ونجحت جهاد وائل في التصدي لـ12 تسديدة من أصل 27 تسديدة بنسبة نجاح 44%، لتسهم بقوة في فوز الأهلي على الفريق ‏الكاميروني بنتيجة 34 - 21 بفارق 13 هدفًا‎.‎

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، ‏وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ‏ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو‎.‎

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، ‏وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة ‏طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي ‏التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.‏