سهير شلبي: الحنين للماضي يمنح راحة نفسية ويخفف ضغوط الحياة

أكدت الإعلامية سهير شلبي، أنها تشعر بحنين دائم إلى نوستالجيا الماضي الجميل، حتى وإن تجلّى هذا الشعور في بسمة أو ضحكة أو تنهيدة عابرة، معتبرة أن استرجاع الذكريات الإيجابية يمثل آلية طبيعية يلجأ إليها العقل الإنساني للتخفيف من قسوة الأيام وضغوط الحياة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وحروب.

وأوضحت شلبي، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن العودة إلى الماضي تمنح الإنسان مساحة من الهدوء والسكينة النفسية، وتسهم في استعادة التوازن الداخلي ومواجهة تحديات الحاضر.

وأضافت الإعلامية أن استدعاء الزمن الجميل يمنح شعورًا بالفرحة والسعادة، ويُعد وسيلة فعالة لمحاربة الاكتئاب، مشيرة إلى أن ضغوط الواقع تدفع الإنسان بشكل تلقائي للبحث عن لحظات الصفاء والصدق المرتبطة بذكريات الماضي.

وفي سياق متصل، أشارت سهير شلبي إلى أنها حرصت على توثيق مسلسلات الزمن الجميل على مدار أكثر من 30 عامًا، من خلال تسجيل لقاءات مع أسر وأبطال هذه الأعمال، مؤكدة التزامها الدائم بالتواجد في مواقع التصوير، حتى في الأعمال التي تضم عددًا كبيرًا من الفنانين، أو الانتقال إلى أماكن أخرى لاستضافة النجوم، بدافع الحفاظ على الذاكرة الفنية وتوثيق الأعمال الدرامية الخالدة.