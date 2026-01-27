حسن فؤاد: الاقتراب من عمالقة الموسيقى شكل وعيي الفني وأرابيسك محطة فارقة في مشواري

أكد الفنان حسن فؤاد، أنه يعتبر نفسه من المحظوظين في مسيرته الفنية، نظرًا لقربه واحتكاكه بعدد من كبار رموز الموسيقى والغناء في مصر، مشيرًا إلى أن الجلوس مع قامات فنية بحجم بليغ حمدي، كمال الطويل، ومحمد الموجي، مثّل تجربة استثنائية لا تُقدّر بثمن.

وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن هذه اللقاءات لم تكن مجرد جلسات عابرة، بل محطات إنسانية وفنية تركت أثرًا عميقًا في داخله، وأسهمت بشكل كبير في تشكيل شخصيته الإبداعية ورؤيته للموسيقى.

وأضاف الفنان أن التعلّم من هؤلاء الكبار والتواجد بالقرب منهم زرع بداخله الكثير من القيم الفنية والإنسانية، ومنحه فهمًا أعمق لمعنى الالتزام والصدق في العمل الفني، مؤكدًا أن الاحتكاك المباشر بالعمالقة يصنع وعيًا مختلفًا لا يمكن أن توفره الدراسة الأكاديمية وحدها.

وتطرق حسن فؤاد إلى تجربته في مسلسل أرابيسك، واصفًا إياها بالمحطة المفصلية في مشواره الفني، خاصة أن تقديم صوت جديد لغناء تتر المسلسل في ذلك الوقت كان خطوة جريئة، في ظل وجود أسماء بارزة مثل علي الحجار ومحمد الحلو، وهو ما جعل التجربة مليئة بالتحدي والرهبة.