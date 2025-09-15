قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة نبيه يؤكد على ثقته فى اللاعبين مع انطلاق معسكر تشيلي

أسامة نبيه
أسامة نبيه
إسراء أشرف

أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة ريجوت خلال معسكره المغلق استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتي تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.


جاء التدريب خفيفا طبقا لتوجيهات الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لفك العضلات ومقاومة الإجهاد. 


وتضمن مجموعة من التدريبات الترويحية بدون كرة  والجري حول الملعب تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب.


وخاض اللاعبون فقرة من التدريبات البدنية فى الجيم تحت قيادة أحمد  سامح المعد البدني، وفى ختام التدريب خضع اللاعبون لجلسات الاستشفاء.


شهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة.


من جهته، طالب أسامة نبيه اللاعبين بالتركيز الشديد استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تمثل أهمية كبيرة فى مسيرتهم، مؤكدا على ثقته فيهم وفي قدرتهم على أن يحققوا أحلام الجماهير المصرية.

أسامة نبيه منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنصورة - اجا بالدقهلية

جثة رضيعة

ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا

المتهم

الداخلية: ضبط سائق ميني باص يسير عكس الاتجاه في الجيزة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد