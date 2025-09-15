أسامة نبيه يؤكد على ثقته فى اللاعبين مع انطلاق معسكر تشيلي

أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة ريجوت خلال معسكره المغلق استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتي تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.



جاء التدريب خفيفا طبقا لتوجيهات الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لفك العضلات ومقاومة الإجهاد.



وتضمن مجموعة من التدريبات الترويحية بدون كرة والجري حول الملعب تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب.



وخاض اللاعبون فقرة من التدريبات البدنية فى الجيم تحت قيادة أحمد سامح المعد البدني، وفى ختام التدريب خضع اللاعبون لجلسات الاستشفاء.



شهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة.



من جهته، طالب أسامة نبيه اللاعبين بالتركيز الشديد استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تمثل أهمية كبيرة فى مسيرتهم، مؤكدا على ثقته فيهم وفي قدرتهم على أن يحققوا أحلام الجماهير المصرية.