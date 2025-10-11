أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سبيلاً لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أردوغان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه "على إسرائيل الالتزام بالاتفاق ووقف سياستها العدوانية التي تهدد المنطقة".

وفي وقت سابق، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس التركي أردوغان، قال إن تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن تركيا ستسهم في إعادة إعمار غزة، وعلى إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لغزة وسنتابع تنفيذ بنود الاتفاق.