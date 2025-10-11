نجم إنجلترا يغيب عن مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم

أعلن المنتخب الإنجليزي اليوم السبت أن جاريل كوانساه سيغيب عن مباراة إنجلترا في تصفيات كأس العالم ضد لاتفيا بسبب الإصابة، وسيعود المدافع إلى ناديه باير ليفركوزن.

لم تكشف إنجلترا عن طبيعة إصابته، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عاد إلى ناديه الألماني كإجراء احترازي.

كان مدافع ليفربول السابق ركيزة أساسية في دفاع ليفركوزن هذا الموسم، لكنه لم يشارك في فوز إنجلترا الودي على ويلز 3-0 في ويمبلي يوم الخميس.

أعلنت إنجلترا أنه لا توجد خطط لإضافة المزيد من اللاعبين إلى تشكيلتها لمباراة التصفيات ضد لاتفيا في ريغا يوم الثلاثاء.

يتصدر فريق توماس توخيل مجموعته في تصفيات كأس العالم بسجل مثالي من خمس مباريات، بينما تحتل لاتفيا المركز الرابع في الترتيب.