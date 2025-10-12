بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

في واقعة غريبة أثارت الدهشة والقلق بين سكان الجيزة، شهدت منطقة حدائق الأهرام العثور على تمساح نيلي صغير يتجول في أحد الشوارع، في مشهد غير مألوف داخل المناطق السكنية وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على التمساح دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب ما كشفته تحقيقات أجهزة الأمن وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن التمساح يبلغ طوله نحو 90 سم، وكان أحد الأشخاص قد اشتراه، إلا أنه فشل في رعايته، فقرر التخلص منه بإلقائه في الشارع، في تصرف يخالف القوانين المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة.

وتم استدعاء المختصين من الطب البيطري، الذين تولوا فحص التمساح ونقله إلى جهة مختصة لرعايته، فيما تواصل الجهات المعنية تتبع الواقعة قانونيًا.

القانون يحسم الجدل: حيازة التمساح مخالفة صريحة

الواقعة أعادت إلى الواجهة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي أقرّه مجلس النواب في مايو 2023، ويحظر بموجبه حيازة أو تداول أو نقل الحيوانات الخطرة دون ترخيص رسمي، مع تحديد الجهات المسموح لها بذلك مثل حدائق الحيوان، والسيرك، والمراكز البحثية.

وتلزم المواد المنظمة للقانون أي حائز لهذه الحيوانات باتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع هروبها أو تعريض المواطنين للخطر، بالإضافة إلى إخطار الجهات المختصة في حالات النفوق أو الإصابة أو حتى الرغبة في التخلي عن الحيوان.

كما نص القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي حيوان خطر ضال أو غير مرخص، كما يبدو في حالة التمساح الذي تم التخلص منه في الشارع دون إشراف طبي أو ترخيص.