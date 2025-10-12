تشكيل بيراميدز في مواجهته الودية أمام نادي (وي)

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه في ودية نادي (وي)، وذلك في إطار تحضيرات بيراميدز للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض عديد من المواجهات المهمة في مختلف البطولات.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي (وي) الذي يخوض مباريات دوري المحترفين، في مواجهة ودية تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - علي جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

وتأتي المباراة الودية في إطار تجهيزات بطل أفريقيا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي يوم ١٨ أكتوبر الجاري على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.