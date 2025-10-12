قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"أمن سوهاج" يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثمان شاب بجوار محطة نيدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، واقعة غامضة بعدما عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار محطة نيدة الرئيسية بنجع الهريف، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شاب في ظروف غامضة بجوار محطة نيدة.

وعلى الفور، انتقل المقدم إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، يرافقه فريق من ضباط المباحث والجهات المعنية، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للمدعو "عبد الله م. ع، ويقيم بقرية نيدة دائرة المركز"، ويرجح أن الوفاة حدثت منذ ساعات قليلة قبل العثور عليه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال ذوي المتوفي وشهود العيان، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في الوقت الحالي لكشف غموض الحادث والوصول إلى حقيقة ما حدث، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج أخميم جثة

