24 ساعة في سوهاج.. جثة غامضة ومقـ.تل أمين شرطة وخيانة على "فاتورة كهرباء"

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة بين حوادث جنائية وقضايا اجتماعية ومبادرات تعليمية، تصدرتها واقعة العثور على جثمان شاب بجوار محطة نيدة بمركز أخميم.

وقتل أمين شرطة سابق في مشاجرة بسبب لهو الأطفال، إلى جانب دعوى طلاق مثيرة أمام محكمة الأسرة، وافتتاح دورة تدريبية جديدة بجامعة سوهاج.

غموض العثور على جثة شاب بأخميم

شهدت قرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة غامضة بعدما عثر الأهالي على جثمان شاب ملقى بجوار محطة نيدة الرئيسية بنجع الهريف، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الشاب "عبدالله م. ع"، مقيم بذات القرية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفك لغز الحادث وكشف ملابساته.

مقتل أمين شرطة سابق بطهطا بسبب لهو الأطفال

وفي مركز طهطا شمال سوهاج، لقي أمين شرطة سابق مصرعه متأثرًا بإصاباته في مشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية عرب بخواج التابعة لمجلس قروي شطورة.

تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور المركز بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف.

وتبين أن القتيل يُدعى "ب. ع" 42 عامًا، أمين شرطة سابق، وتعرض للضرب بـ"الشوم" ما أدى لوفاته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الرئيسيين وهم: "م. ع. م"، وشقيقه "ح. ع. م"، ونجل عمومتهما "ع. ح. م"، بالإضافة إلى "ش. ح." ووالده "ح. ح."، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.

“خيانة على الفاتورة”.. زوجة تكتشف سر زوجها من إيصال كهرباء

وفي مشهد اجتماعي أثار الجدل داخل أروقة محكمة الأسرة بسوهاج، تقدمت سيدة ثلاثينية بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما اكتشفت خيانته من خلال فاتورة كهرباء كانت تحمل عنوانًا مختلفًا عن شقتهما الزوجية.

وبعد تتبع العنوان، فوجئت الزوجة بأن زوجها يعيش في شقة أخرى مع امرأة تزوجها عرفيًا دون علمها، لتتقدم بدعوى أمام المحكمة قائلة: "مكنتش متخيلة إن إيصال كهربا يكشفلي خيانته"، القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بعدما تحولت “فاتورة كهرباء” إلى دليل خيانة أنهى زواجًا دام عشر سنوات.

جامعة سوهاج تفتتح الدورة الـ15 لتدريب المشتغلين بالمبيدات

وفي الجانب العلمي، افتتحت كلية الزراعة بجامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الـ15 للمشتغلين في الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة.

حضر الافتتاح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد المشاركون أهمية الدورة في نشر الوعي باستخدام المبيدات بشكل آمن وسليم، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.