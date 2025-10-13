قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رياضة

تأهل تاريخي لمنتخب المغرب للشباب إلى نصف نهائي مونديال تشيلي

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

نجح المنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنة في حجز مقعده بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم المقامة في تشيلي، بعد فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الأمريكي في مباراة ربع النهائي، لينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والنرويج المقبلة.


 


 

بداية مغربية قوية بهدف زهواني

دخل “أشبال الأطلس” اللقاء بثقة كبيرة، ونجحوا في هز الشباك أولًا عند الدقيقة 31.

فؤاد زهواني استغل تمريرة متقنة من عثمان معما، ليسدد الكرة بثبات داخل المرمى، معلنًا تقدم المغرب بهدف مستحق.

تعادل أمريكي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول

ورغم التفوق المغربي، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأمريكي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تقدم كول كامبل لتنفيذها ونجح في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 رغم السيطرة المغربية.
 

هدف ثانٍ عبر النيران الصديقة
 

عاد المغرب بقوة في الشوط الثاني وواصل الضغط الهجومي.

وفي الدقيقة 67، سدد ياسر زابيري كرة قوية اصطدمت بالمدافع جوشوا ويندر ودخلت مرماه بالخطأ، ليُحتسب الهدف لصالح المغرب ويعود التقدم من جديد.
 

ياسين يحسم التأهل بالهدف الثالث
 

وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، استغل جاسيما ياسين خطأ دفاعيًا مشتركًا بين الحارس وخط الخلف، ليخطف الكرة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، قاضيًا على آمال المنتخب الأمريكي ومؤكدًا تفوق المغاربة.

انتظار الخصم في نصف النهائي
 

بهذا الانتصار، تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب عن جدارة، وينتظر المنتصر من موقعة فرنسا ضد النرويج التي ستُقام لاحقًا.


 

الجماهير المغربية تترقب مواصلة المسيرة المميزة، وسط إشادة واسعة بالأداء التكتيكي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون في هذه البطولة العالمية.

