الشيبي يتصدر قائمة منتخب المغرب استعدادًا لمواجهتي البحرين والكونغو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المغربي، قائمة "أسود الأطلس" استعدادًا لخوض مباراتين مهمتين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث يلتقي الفريق مع البحرين وديًا، ثم يواجه منتخب الكونغو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتصدر محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، القائمة، فيما شهدت غيابات بارزة بداعي الإصابة، على رأسهم: أشرف داري، سفيان رحيمي، نصير مزراوي، رومان سايس، وعز الدين أوناحي.

القائمة الكاملة للمنتخب المغربي:

حراسة المرمى : ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي.

: ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي. خط الدفاع : نايف أكرد – جواد الياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – عمر الهلالي – محمد الشيبي – عبد الكبير عبقار – سفيان الكرواني – يوسف بلعمري.

: نايف أكرد – جواد الياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – عمر الهلالي – محمد الشيبي – عبد الكبير عبقار – سفيان الكرواني – يوسف بلعمري. خط الوسط : إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – إلياس بنصغير.

: إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – إلياس بنصغير. خط الهجوم: إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – أمين عدلي – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – حمزة إيجامان – شمس الدين طالبي – عبد الصمد الزلزولي.

يدخل المنتخب المغربي هذه المرحلة بتطلعات كبيرة لتعزيز جاهزيته قبل استكمال مشوار التصفيات نحو مونديال 2026.