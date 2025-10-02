الغندور يكشف اجتماع الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة

شارك خالد الغندور منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور :" كابتن محمود الخطيب اجتمع مع كل أعضاء مجلس الإدارة السابقين الدكاترة محمد شوقي و محمد سراج و كابتن مهند مجدي و كابتن مي عاطف و شكرهم علي الفترة السابقة و تجاهل حسام غالي".

وأعلن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي الأهلي التي تحدد لها يومي 31،30 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن «طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي -سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال».

وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري - رويدا هشام - وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

ويظهر ياسين منصور للمرة الأولى في انتخابات النادي الأهلي على مقعد نائب الرئيس وكذلك أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ وحازم هلال.

ويتواجد الثنائي إبراهيم العامري وورويدا أشرف للمرة الأولى أيضا في الانتخابات القادمة بالنادي الأهلي.