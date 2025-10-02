كريم رمزي: الخطيب أصاب في قرار اختيار سيد عبد الحفيظ في قائمته

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بتواجد سيد عبد الحفيظ في قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمود الخطيب أصاب في قرار اختيار سيد عبد الحفيظ أن يكون متواجدا في قائمته الانتخابية المقبلة.

وأضاف: مؤكد أن تواجد سيد عبد الحفيظ في قائمة الخطيب، من أجل إعداده أن يكون رئيسا للنادي الأهلي مستقبلا، وهذا الأمر لن يكون بعيدا.

وتابع: سيد عبد الحفيظ محبوب من قبل جماهير الأهلي ولديه شعبية جارفة، كما أنه أثبت نجاحه وكفاءته سواء وهو لاعب أو كمدير للكرة للأهلي.

وواصل: أكثر ما ينال إعجابي الهدوء الشديد في النادي الأهلي قبل انتخابات النادي المقبلة، ولا يوجد أي شوشرة أو هجوم من أي حد لم يدخل السباق الانتخابي المقبل.